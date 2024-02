Giro d’Italia, la maglia rosa avrà una scritta che omaggia il Grande Torino

Ieri alla Pinacoteca di Brera è stata presentata la maglia rosa realizzata in occasione del Giro d'Italia 2024. La divisa, sponsorizzata da Enel per il nono anno consecutivo, è stata realizzata da Castelli. In occasione dell'evento ha parlato anche il Presidente del Torino, Urbano Cairo: "Il Giro è un ambasciatore di bellezza, un ambasciatore del nostro straordinario Paese. La maglia è un simbolo speciale, riconosciuto”. Il patron granata ha poi dichiarato che in occasione del 75º anniversario dalla tragedia di Superga, la maglia rosa conterrà nel colletto una dedica agli Invincibili: "Grande Torino 1949 – Solo il fato li vinse", sarà la frase incisa per ricordare l'accaduto. "In effetti solo il destino fu capace di annientare una squadra straordinaria, che dava 10 titolari su 11 alla Nazionale." - spiega Cairo - "Io vado a Superga tutti gli anni e vedo che ci sono anche tanti giovani, in un ideale passaggio di testimone tra generazioni per onorare la memoria di quei campioni". Si ricorda che Torino sarà la sede della prima tappa della 107ª edizione del Giro, che inizierà il 4 maggio. A seguire l'immagine della maglia rosa presentata ieri.