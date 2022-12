Giuliano e la sostituzione delle vele al Fila: “Lo racconterò ai nipoti…”

Il racconto di un lavoratore tifoso granata alle prese con il cantiere nello storico impianto del Grande Torino

Redazione Toro News

Un tifoso granata al servizio della sua squadra del cuore. Tra chi si sta occupando in queste settimane dei lavori di sostituzione delle cosiddette vele del Filadelfia c'è Giuliano Paletto, prima di tutto un professionista ma al tempo stesso anche un tifoso del Toro. E così Giuliano ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio con un post su Linkedin, restando sempre molto professionale ma lasciando trasparire tutta l'emozione per un lavoro che non potrà mai essere come tutti gli altri.

"Il Toro, squadra che rispecchia i miei valori" — "Io amo il mio lavoro, lo rispetto perché questo mi ha insegnato mio padre che era il mio Dio, il mio idolo, il mio insegnante di vita... Ci sono lavori che faccio più volentieri di altri ma a tutti do la stessa importanza e ai miei ragazzi cerco di trasmettere questi valori. Premesso questo, in questo periodo ho iniziato un cantiere di una certa importanza a Torino... un cantiere che unisce l'amore e il rispetto al lavoro all'amore e al rispetto di una squadra di calcio. Il Torino FC, la mia squadra. La squadra che rispecchia i miei valori, una squadra dal carattere forte che lotta sempre, una storia, anzi una grande storia alle spalle e come io devo cercare di mantenere alto il nome di mio padre, loro devono mantenere alto l'onore del Grande Toro".

"Lo racconterò con orgoglio ai nipoti" — "È con immenso orgoglio che stiamo effettuando la sostituzione delle "vele" al Filadelfia perché i "nostri" ragazzi hanno bisogno di star tranquilli quando fanno il loro lavoro. È con orgoglio che un giorno dirò ai miei nipoti "sai che nonno ha fatto un lavoro al Filadelfia?. Ho avuto il piacere di incontrare delle splendide persone del Toro come Alberto Barile e Alessandro Dicembre, come tutti i magazzinieri e lo staff che gira attorno ai calciatori. Vi prometto che farò del mio meglio per voi perché ve lo meritate".