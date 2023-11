Granata, rosso e verde: domenica la presentazione con Claudio Sala. Le info

Domenica 12 Novembre alle 16:30 ci sarà la presentazione di "Granata rosso e verde" (Ultra edizioni) nell'ambito di Fuoriclasse Live, Salone del Libro e Nitto ATP Finals, a Casa Tennis, padiglione allestito in Piazza Castello a Torino. La sala è da 120 posti e l'accesso sarà completamente gratuito, ma è consigliata la prenotazione a questo link. All'evento ci sarà anche il campione d'Italia Claudio Sala. Il moderatore, invece, sarà Fabrizio Accatino de La Stampa. Il volume unisce tre tragedie sportive, ma soprattutto umane: Superga 1949, Monaco 1958, Medellin 2016. Tre incidenti aerei mortali che hanno seminato nella sventura semi di speranza, unendo per sempre nel ricordo i tifosi del Torino, del Manchester United e della Chapecoense. Queste disgrazie hanno creato delle scie che non si scolorano: col passare degli anni i racconti sono stati tramandati di generazione in generazione, costituendo l'identità collettiva di dei popoli, che riconoscono le proprie fondamenta nella morte e nella successiva rinascita. L'autore è il pluripremiato Paolo Quaregna, già regista e sceneggiatore nelle vesti di scrittore. Per la giuria del Premio Invictus “Granata rosso e verde” fa parte dei dieci migliori libri di letteratura sportiva pubblicati nel 2022. Il libro è riuscito a testimoniare come lo sport possa regalare in modo unico una forza di rinascita, perciò può interessare i tifosi granata e più in generale gli appassionati di sport.