“Granata, Rosso e Verde” nella top 10 dei libri sportivi del 2022

Un libro che racconta di tre drammatici destini di tre squadre - Torino, Manchester United e Chapecoense - simili tra loro, e di come questi abbiano unito tra loro le tifoserie: “Granata, Rosso e Verde” è stato premiato, dalla Giuria Premio Invictus”, come uno dei migliori 10 libri di letteratura sportiva pubblicati nel 2022. Il libro scritto da Paolo Quaregna, quindi, ha raggiunto un obiettivo straordinario: la storia degli Invincibili di Superga, così come per Manchester e Chapecoense, rimarrà nel cuore di tutti i tifosi e verrà raccontata alle generazioni successive.