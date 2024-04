Grande Torino, a Vicenza apre la mostra “Gli Invincibili”

In queste ore a Vicenza si dà il via alle commemorazioni del 75° anniversario della tragedia di Superga, che arriverà il prossimo 4 maggio. Nella città veneta ha aperto presso le sale Udienze e Sfingi di palazzo Cordellina, nel centro storico della città, una mostra intitolata "Gli Invincibili" che proporrà ai visitatori una ricca collezione di cimeli riguardanti il Grande Torino. Presenti molte maglie, fotografie e pagine di giornali per ricordare al meglio quella squadra e in particolare due componenti mai dimenticati come Virgilio Maroso e Romeo Menti, originari proprio della città di Vicenza. Questa mostra resterà aperta al pubblico fino a domani, venerdì 26 aprile, e l'accesso sarà gratuito tra le ore 16 e 19, come annunciato dal comune vicentino sul proprio sito ufficiale.