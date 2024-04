“Grande Torino”, il nuovo libro curato dalla redazione di Repubblica

Il libro racconta la leggenda del Grande Torino e sarà in edicola solo sabato 4 maggio in omaggio acquistando il quotidiano La Repubblica

"Grande Torino" è il nuovo libro curato dalla redazione di Repubblica. Il libro offre un viaggio emozionale e profondo del cuore della tragedia di Superga, raccontato dalle firme che hanno fatto la storia del giornalismo sportivo italiano, come Gianni Brera e Gianni Mura. Saranno presenti testimonianze inedite e viaggi nella memoria del Grande Torino, una squadra che ha lasciato un'eredità eterno nel mondo del calcio. Il libro "Grande Torino" sarà in edicola solo sabato 4 maggio in omaggio acquistando il quotidiano La Repubblica.