Grande Torino, il ricordo di Mauro Berruto e tre altri deputati

In una giornata speciale come questa e di forte commemorazione per tutto il mondo del Torino anche un tifoso granata noto come Mauro Berruto ha fatto la sua dedica per questo anniversario. L'ex CT della Nazionale di Pallavolo è oggi un deputato per il Partito Democratico e in compagnia di suoi altre tre colleghi ovvero Andrea Casu, Chiara Gribaudo e Federico Fornaro ha dedicato un pensiero alla memoria degli Invincibili. A renderlo noto è stato lo stesso Casu con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter nel quale si vedono tutti e quattro i deputati con una sciarpa del Torino.