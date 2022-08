Gustavo Giagnoni, 4 anni dalla scomparsa del “tecnico con il colbacco”

Dopo un inizio di carriera da allenatore al Mantova, Giagnoni è approdato al Toro nel 1971 e vi si è trattenuto fino al 1974, quando si è poi trasferito sulla panchina del Milan. L'allenatore con il colbacco entrò fin da subito nel cuore dei sostenitori granata che mostrarono di apprezzare in modo particolare il grandissimo senso di appartenenza del tecnico e la sua volontà di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno, Juventus in particolare. Le sue grandi doti da allenatore, gli consentirono di allenare fino al 1992, passando, tra le altre, sulle panchine di squadre come Milan, Roma e Bologna.