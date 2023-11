Hall of Fame Granata 2023 presso il Museo del Grande Torino: le info dell’evento

Tutte le info per la speciale serata per cuori granata presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata

È stato annunciato che presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata in data 5 dicembre 2023 si terrà uno speciale evento a partire dalle ore 21. Presso il Museo situato a villa Claretta Assandri a Grugliasco, si svolgerà la nona edizione della Hall of Fame Granata e a seguire ci sarà l'inaugurazione della mostra "Luca Fusi quella Coppa al cielo trent’anni fa". Questa inedita mostra sarà visitabile al pian terreno del Museo nelle sale della Memoria fino al 17 marzo 2024 e che ha come tema centrale la celebrazione del capitano che ha alzato al cielo l'ultimo trofeo del Torino, la Coppa Italia 1993. Presenzieranno a questa serata anche gli ex calciatori del Torino Umberto Motto e Luca Fusi oltre ad Angelo Marello, noto tifoso e cuore granata.