Icona granata, leggenda vivente: 71 anni oggi per Paolino Pulici

Pupi non è stato un semplice attaccante, è l'ultima vera icona granata rimasta

"Prendendo in prestito una canzone di Cremonini potremmo dire che "Da quando Pupi non gioca più, non è più domenica" per i tifosi del Toro che hanno vissuto il periodo dal 1968 al 1982. Perché un personaggio della grandezza di Pulici, il Toro non l'ha più trovato. Puliciclone è un'icona senza tempo: lo è per chi lo ha visto giocare e per quelli che non hanno avuto questa fortuna. Lo è per chi se n’è innamorato guardandolo nei vecchi video in bianco e nero e per chi è rimasto incantato ascoltando i racconti dei propri genitori.