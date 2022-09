Il Benfica va a Superga per rendere omaggio al Grande Torino

Questa mattina una delegazione di dirigenti del Benfica è andata a Superga per omaggiare il Grande Torino depositando fiori sulla lapide degli Invincibili. Il club portoghese è a Torino in occasione della sfida di Champions League con la Juventus in programma questa sera alle 21.00. Proprio contro il Benfica, il Grande Torino giocò la sua ultima partita il 3 maggio 1949 a Lisbona perdendo 4-3 con i portoghesi in amichevole. Da lì è nato un legame inscindibile tra i due club che è stato rinverdito in molte occasioni: nel 2016 il Torino si recò a Lisbona per partecipare alla Eusebio Cup e in quell'occasione fu posta allo stadio Do Jamor, teatro dell'ultima partita del Grande Torino, una targa commemorativa. Inoltre, non è la prima volta che il Benfica sale a Superga: successe anche nel 2014.