Il circolo Soci Torino Fc al sepolcro di Eusebio Castigliano: presente Don Robella

Il Circolo Soci TorinoFc in visita oggi, sabato 8 ottobre, al sepolcro di Eusebio Castigliano

Nella giornata di oggi, sabato 8 ottobre, il Circolo Soci Torino Fc si è recato in visita al sepolcro di Eusebio Castigliano, giocatore del Grande Torino e vittima della strage di Superga del 1949. Durante la visita, in condivisione con la stessa società granata, si è svolta, nel luogo del sepolcro, la deposizione di una corona del Circolo Soci ed è stata ricevuta la benedizione di Don Robella, cappellano del Torino. In seguito alla visita, una tappa al ristorante di Paola Castigliano, figlia di Eusebio, ritratta - nella foto di seguito - con il passaporto del padre.