Vito, diventato virale dopo aver indossato la maglia del Toro sotto la casacca dell'Inter e aver baciato lo stemma granata, e papà Nunzio raccontano l'amore per il Toro

Redazione Toro News

Nei giorni successivi a Torino-Inter è diventata virale l'immagine del piccolo Vito, sceso in campo da mascotte insieme ad altri 21 bambini affianco ai calciatori nerazzurri e granata. Poco prima del via, durante l'inno della Lega Serie A, Vito - che indossava la maglietta dell'Inter - ha alzato la casacca, mostrando di avere indosso al di sotto la maglia del Torino e baciando lo stemma del club granata. La Gazzetta dello Sport ha raggiunto e intervistato Vito e papà Nunzio, che hanno raccontato come è nato l'amore per il Torino e come hanno reagito all'affetto della piazza granata.

Il piccolo Vito e papà Nunzio raccontano l'amore per il Toro: "Trasmette valori unici" — "Non avrei mai immaginato il clamore che ha prodotto: abbiamo ricevuto quasi un milione di messaggi - ha esordito Nunzio, nella vita ricercatore impegnato nella Regione Puglia nella pianificazione urbana, che poi ha sottolineato - E la cosa più bella è che arrivano da tutta Italia, dai tifosi di tutte le squadre: tutti vogliono conoscere Vito". Vito ha dieci anni, vive in provincia di Bari e a scuola è l'unico tifoso del Toro, come racconta ancora Nunzio: "La passione granata è sbocciata in famiglia: prima lo zio Martino, poi il papà Nunzio, oggi Vito. Sono del Toro fin dalla punta dei capelli: con la sua grande storia, il Toro trasmette valori unici". Così, in occasione del compleanno di Vito, il papà gli ha regalato una serata allo stadio per Torino-Inter, che si è coronata con la passerella insieme a Bellanova prima del fischio d'inizio.

Il piccolo Vito e la passione per il Toro: "Ricci e Buongiorno i miei preferiti" — A raccontare come è nato l'amore per il Torino è stato poi lo stesso Vito: "Un giorno, a scuola, la maestra d’italiano ci diede il compito di scrivere una lettera. Io ne scrissi una al Toro". A quel punto il Torino contattò la famiglia e scelse di aprire le porte del Filadelfia al giovane tifoso e al suo papà. Vito ha svelato infine i suoi idoli in maglia granata: "Ricci e Buongiorno oggi sono i miei preferiti! Quando i miei compagni mi prendono in giro, a loro rispondo: 'È semplice tifare per una squadra che vince spesso, è più difficile sopportare che la propria squadra vinca meno'".

