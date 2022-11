Il ricordo di Sergio Cozzolino, il pilastro del settore giovanile

Ferrini, Lido Vieri, Fogli, Rosato, Agroppi, Cereser, Fossati, Poletti, Rampanti, Pulici, Zaccarelli, Salvadori, Mozzini, Novellino, Garella, Dossena, Cravero, Francini, Fuser, Lentini, Dino Baggio, Cois, Rambaudi, Venturin fino a Christian Vieri. Questi grandi giocatori hanno tutti una caratteristica in comune: sono stati cresciuti dal settore giovanile del Torino. Quel settore giovanile, divenuto un modello per tutta l'Italia, era un patrimonio imprescindibile per i granata che ne traevano linfa vitale e sostentamento. Dal 1957 al 1993 quel vivaio venne guidato dall'Avvocato, Sergio Cozzolino.