Il ricordo di Sergio Cozzolino, il pilastro del settore giovanile

Ferrini, Lido Vieri, Fogli, Rosato, Agroppi, Cereser, Fossati, Poletti, Rampanti, Pulici, Zaccarelli, Salvadori, Mozzini, Novellino, Garella, Dossena, Cravero, Francini, Fuser, Lentini, Dino Baggio, Cois, Rambaudi, Venturin fino a Christian Vieri. Questi grandi giocatori hanno tutti una caratteristica in comune: sono stati cresciuti dal settore giovanile del Torino. Quel settore giovanile, divenuto un modello per tutta l'Italia, era un patrimonio imprescindibile per i granata che ne traevano linfa vitale e sostentamento. Dal 1957 al 1993 quel vivaio venne guidato dall'Avvocato, Sergio Cozzolino.

L'avvocato si appassionò al Torino perché nella cerchia delle amicizie degli invincibili del Grande Torino: una passione così grande da lasciare il posto all'ufficio legale del Comune di Torino per gestire il Settore Giovanile praticamente da volontario. La prima retribuzione infatti, gliela diede Calleri dopo quasi trent'anni. La sua dote più grande era quella di saper scegliere i ragazzi a livello umano ancor prima che sul campo, riusciva a percepire lo spessore delle persone anche solo da un gesto o da uno sguardo.

Sergio Cozzolino e il settore giovanile sono stati le fondamenta del Torino per tanti anni, visto che anche la prima squadra si è retta sui proventi tecnici ed economici derivanti dalle giovanili granata. Oggi, ricorre il ventitreesimo anno dalla sua scomparsa.