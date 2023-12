Il Torino F.D inaugura l’Open Day scuola calcio nel segno dell’inclusività

L'A.S.D Torino F.D. terrà un Open day per il 16 dicembre presso il centro sportivo Valentino Mazzola in via San Felice 5 a Beinasco rivolto a bambini affetti da disabilità

Il 16 dicembre sarà una data molto importante per l'A.S.D Torino F.D. La società dilettantistica, da sempre attiva nel superamento delle differenze tramite la pratica sportiva per chi è affetto da disabilità, ha organizzato un Open day nella data sopracitata dalle 10 alle ore 12 presso il centro sportivo Valentino Mazzola in via San Felice 5 a Beinasco. L'iniziativa è rivolta ai maschi e alle femmine di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L'obbiettivo della scuola calcio è la valorizzazione delle risorse della famiglia, superare le paure, favorire lo sviluppo delle competenze e l’autostima nei bambini, il tutto tramite il divertimento e benessere psico-fisico.