Il Torino FD è campione d’Italia: superato l’Accento in finale

Torino uguale sofferenza. Per i granata non è stato facile mettere le mani sulla coppa dei Campioni d'Italia, ma ce l'hanno fatta domenica scorsa a Coverciano. Il Torino FD era inserito in un girone di ferro insieme al Vinci con noi di Bari e il Ticinia Novara. Gli uomini di Michele Del Vecchio hanno affrontato gli avversari sabato mattina. Sono scesi in campo prima contro i pugliesi, avversari ostici anche perché mai incontrati, in una partita in cui il Torino ha subito per la prima parte di gara, ma al decimo minuto del primo tempo Federico Vada mette dentro il gol dell'1-0. Il secondo tempo si apre con il Bari pericoloso che impegna Michele Cravero con due parate rasoterra.