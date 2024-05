Il Torino FD è Campione d’Italia: vinta la finale contro il Napoli

Nuovo successo per il Torino FD che ha vinto 4-0 la finale contro il Napoli e si è nuovamente laureato Campione d'Italia dopo il titolo di un anno fa. A Tirrenia i granata hanno esultato ancora e portano a casa di nuovo il titolo di vincitori del primo livello del FIGC Calcio Paralimpico e Sperimentale. Una gioia in tutto l'ambiente granata, sia per i tifosi che per il vicecapitano della prima squadra in Serie A, Alessandro Buongiorno. Il difensore classe 1999 è infatti già da diverso tempo uno dei testimonials di questa bella realtà e non ha mai smesso di far sentire la sua vicinanza e il suo appoggio a questo progetto.