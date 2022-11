Il Torino FD ha portato a casa tre vittorie su quattro all’esordio

Il Torino FD di terzo livello ha battuto gli Insuperabili C per 5-1 grazie alle reti di Bruno Bosia, Paolo Leidi e alla tripletta di Mohamed El Kabbouri. Il derby del terzo livello, unica partita persa della mattinata, è finito 2-0 per gli avversari, ma i granata hanno messo in campo grinta e tecnica di alto livello, soprattutto pensando che questa squadra è nata pochi giorni prima dell'inizio del campionato. Servirà l'affetto e il sostegno dei tifosi per fare ancora meglio nei prossimi appuntamenti.