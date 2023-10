Il Torino FD premiato in Consiglio Regionale: presenti Moretti e Barile

I colori granata erano ovviamente rappresentati dal Torino For Disable , che a fine maggio, a Coverciano, ha conquistato la coppa di Campione d'Italia nella categoria "primo livello".

Il Presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia ha onorato i tanti calciatori presenti per il successo ottenuto. Il momento di festa è stato anche l'occasione per un’intensa riflessione sul tema della disabilità e sul ruolo che lo sport svolge per questi ragazzi, che hanno portato la loro testimonianza "sul campo".