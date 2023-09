Il Toro Bat Club “V. Mazzola” promuove un evento a Canosa di Puglia

Emiliano Mondonico alza la sedia verso il cielo di Amsterdam. È la sera del 13 maggio 1992, ritorno della finale di Coppa UEFA. All'andata era finita 2-2. Il Torino attacca, prende pali e traverse, nel finale Cravero viene atterrato in area da De Boer. Ai più sembra rigore, all'arbitro no. Si levano le proteste e non solo. Mondonico, uno degli allenatori più amati nella storia del Toro, alza la sedia sopra la sua testa. Quasi fosse il simbolo del tremendismo granata reso celebre dal Grande Torino. "Su quel campo non eravamo seduti su panchine ma sulle sedie", dirà qualche anno dopo l'allenatore bergamasco. Aggiungendo: "Quella partita fu un esempio di vita incredibile. Arrivare secondi è la cosa più brutta che esiste, arrivare in finale e arrivare secondi, li ti accorgi che non conti più niente". E sì perché quella partita terminò 0-0 e a sollevare la coppa fu l'Ajax. Quell'immagine di Mondonico a sedia levata resta iconica per la storia del calcio granata e italiano. In panchina era il Toro di Mondonico, in campo di capitan Cravero, Casagrande, Lentini, Scifo e Martin Vasquez. Fu l'ultima finale europea disputata dai colori granata.