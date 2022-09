Il Toro Club Crescentino compie 50 anni: tanti ospiti presenti alla cena evento

Lo speaker del Torino Stefano Venneri e altri ospiti d'onore presenti a questa cena per l'anniversario del Toro Club Crescentino

Lo scorso 2 settembre si è tenuta una cena in occasione del 50° anniversario del Toro Club Crescentino, in provincia di Vercelli. Erano presenti oltre 170 persone a questa cena per festeggiare l'importante traguardo raggiunto dal Club granata. Tra gli ospiti si segnala anche la presenza di Stefano Venneri, lo speaker che fa sentire la sua voce allo stadio Olimpico Grande Torino dopo ogni gol dei ragazzi di Juric. Presenti anche il giornalista ed autore Beppe Gandolfo e Silvano Benedetti, direttore sportivo delle giovanili del Toro. Durante la serata Venneri ha fatto sentire la sua voce lanciato l'hashtag "Granata è una seconda pelle", celebre motto citato anche nell'inno del Torino.