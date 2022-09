Il Toro entra nelle scuole: Buongiorno e Gemello in visita. L’iniziativa

I due giocatori del Toro assieme ad Alberto Barile e a Silvano Benedetti hanno fatto visita agli studenti torinesi per l'inizio delle scuole

In occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2022/23 alcuni componenti della società e della squadra del Torino hanno fatto visita ad alcuni studenti torinesi. Nel dettaglio si è trattato dei calciatori della prima squadra Alessandro Buongiorno e Luca Gemello oltre che del direttore operativo della società granata Alberto Barile e del responsabile della scuola calcio Silvano Benedetti . È stata fatta visita agli studenti di prima elementare dell'I.C. Antonelli dei plessi Casalegno e Don Milani che hanno accolto i membri del Torino con molta gioia ricevendo kit di benvenuto.

L'incontro rientra nell'ambito di un'iniziativa, portata avanti per il secondo anno di fila, che prevede l'ingresso in pianta stabile del Torino nel calendario didattico delle scuole della città. A tutti i 6mila studenti della città di Torino che quest'anno cominceranno la scuola primaria verrà consegnato un kit di benvenuto ufficiale del Toro che contiene alcuni strumenti scolastici e gadget vari a tinte granata. Inoltre, istruttori del club granata sosterranno degli interventi nelle classi di seconda elementare coadiuvati dal Professor Silvio Benati per alcune lezioni di attività motoria. Sono previsti infine anche interventi e convegni nelle scuole di primo e secondo grado.