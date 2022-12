Il vostro ricordo di Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic, morto oggi a soli 53 anni, ha allenato il Torino per un anno e mezzo, dal 2016 al 2018, lasciando indubbiamente un segno al di là di quelli che sono stati i risultati sportivi. Lo ha fatto per il suo modo di essere e per la sua capacità di porsi in sintonia con il mondo granata, grazie ad alcune caratteristiche della sua persona che si sposavano bene con tutto ciò che da sempre trasmette la storia del Torino.