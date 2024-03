In Ligue 1 tutti pazzi per Singo: fermato Mbappé, le big europee lo monitorano

Le ottime prestazioni di Raoul Bellanova negli ultimi tre mesi non stanno facendo rimpiangere troppo Wilfried Singo . Sotto la Mole se ne parla poco dell'ivoriano e di quello che avrebbe potuto dare alla causa granata. Ma lontano da Torino si sta parlando sempre di più di Singo. Il motivo? La costante crescita del laterale difensivo con la maglia del Monaco. Serviva un caso eclatante per riattirare l'attenzione su Singo e il fatto eclatante si è palesato in Ligue 1 venerdì 1° marzo in Monaco-PSG. Singo è stato capace di cancellare un certo Kylian Mbappé, uno che non più più tardi di martedì si è preso gli applausi del mondo per quanto fatto vedere nei Paesi Baschi in un Real Sociedad-PSG dominato dai francesi grazie soprattutto allo straordinario apporto del promesso sposo del Real Madrid. Una settimana fa le cose sono andate differentemente. Mbappé è stato annullato, come raramente capita nel campionato francese, da Singo tanto da essere sostituito all'intervallo; la scelta forte, fortissima di Luis Enrique ha fatto tanto discutere ("dobbiamo iniziare a pensare a un PSG senza Mbappé"), così come d'oltralpe ha fatto clamore la prestazione di Singo.

Al Monaco è titolare inamovibile: 1 gol, 1 assist e tante buone prestazioni

Gli aggettivi positivi per Singo si sono sprecati. La gara contro il PSG è stata soltanto la ciliegina sulla torta dei primi otto mesi a Montecarlo di Singo. Il 23enne ivoriano ha giocato 18 partite, 17 in Ligue 1, tutte da titolare. Ha saltato gennaio e metà febbraio per un problema, per il resto è sempre stato chiamato in causa. Ha fornito 1 assist contro il Lens il 25 febbraio e ha segnato 1 gol sempre contro il Lens a inizio settembre nel match d'andata. Il suo ritorno dall'infortunio è stato straripante. Dapprima l'assist vincente per il gol di Minamino al 92' contro il Lens, poi la sontuosa performance contro Mbappé e il PSG. Insomma, di meglio non poteva chiedere. E tante big europee hanno compreso che il 2000 ex Torino ha ancora ampi margini di miglioramento. Non c'è quindi da sorprendersi se la prossima estate possa essere un'altra estate con al centro del calciomercato il nome di Singo, dopo che nel 2023 ha lasciato il Torino per 10 milioni (l'ivoriano era in scadenza e non era intenzionato a prolungare il proprio contratto, quindi la società granata ha dovuto "accontentarsi" dei 10 milioni offerti dal Monaco).