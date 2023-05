Invincibili: la storia del Grande Torino in podcast

Il Grande Torino non è stato soltanto la squadra più forte della propria epoca, ma è stato un vero e proprio simbolo italiano, un punto di riferimento per un paese che, prima, ha affrontato l’atrocità della seconda guerra mondiale e del regime fascista, passando finalmente per la resistenza e la Liberazione, per poi affrontare tutte le difficoltà della ripartenza nel dopoguerra, dovendo ricostruire letteralmente la società dalle macerie.