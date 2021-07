Invincibili Podcast: 25 aprile 1943, il primo Scudetto del Grande Torino

L'episodio 18 del podcast di Diego Fornero racconta lo Scudetto deciso dal goal di Valentino Mazzola l'ultima giornata di campionato a Bari.

In questo episodio, si racconta la conquista del primo Scudetto del Grande Torino nel 1942/1943: un successo per nulla scontato, perché quel gruppo farcito di campioni (su tutti: Valentino Mazzola, Ezio Loik e Giuseppe Grezar) aveva faticato non poco a trovare la giusta amalgama, e soprattutto - allargando la visuale oltre il terreno di gioco - Torino in quei mesi era stata devastata dai bombardamenti e scossa dagli echi della Guerra.