Invincibili Podcast: il ritorno di Ernö Egri Erbstein

Dopo aver tentato, senza successo, di rifugiarsi nei Paesi Bassi, il tecnico rientrò in Ungheria ma visse in prima persona l'Olocausto, riuscendo in più circostanze difficili a salvare se stesso e la propria famiglia, anche grazie al supporto del Presidente granata e del team dirigenziale del Torino, restando sempre in contatto con la squadra e riuscendo a mantenere un forte legame e una forte influenza.