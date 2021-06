Invincibili Podcast: Valentino Mazzola, una vita da Capitano

Online l'episodio 15 del podcast di Diego Fornero dedicato alla Leggenda del Grande Torino: protagonista il Capitano granata Mazzola

In questo episodio, si racconta la storia di Valentino Mazzola , l'iconico capitano del Grande Torino, nato e cresciuto a Cassano d'Adda e, nonostante un talento immenso, approdato al calcio professionistico soltanto a vent'anni, dopo un'infanzia e un'adolescenza caratterizzata da grandi difficoltà economiche, e dopo essere stato costretto a iniziare a lavorare come operaio tessile, per aiutare la famiglia, ad appena undici anni.

Soltanto attraverso il lavoro in fabbrica all'Alfa Romeo e il servizio militare in Marina a Venezia, Valentino Mazzola avrà finalmente l'occasione di mostrare il proprio valore con la maglia dei Lagunari, dove - complice anche l'incontro con Ezio Loik - inizierà la sua grande carriera, imponendosi come la mezzala più forte d'Italia e conquistando la maglia della Nazionale, prima di approdare, nell'estate 1942, al Torino, in una maxi-operazione di calciomercato, proprio in compagnia dello stesso Loik.