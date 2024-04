La Stampa: “Buongiorno ora non ha difetti”

Alla vigilia del derby della Mole numero 185 prendono la parola Federico Coppitelli e Andrea Menghini. Il primo ha allenato i Torino Primavera nel periodo in cui Buongiorno era il capitano, il secondo lo ha visto di fatto crescere ed entrambi hanno parlato proprio del difensore."Si vedeva che aveva qualità importanti, ma era un po’ grezzo. È stata la sua intelligenza a fare la differenza. È riuscito a trasformare alcuni difetti in pregi. Prima era il classico stopper Anni 70 che aggrediva l’uomo, adesso quando ha la palla sa come giocarla" dice il suo ex allenatore. Menghini si espone così: "Prima dei derby era opportuno giocarci assieme nelle partitelle per capirne il significato, Buongiorno è un vero cuore granata, abbiamo cercato di trasmettergli quei valori ricevuti dai grandi maestri come Vatta, Naretto, Dalla Riva... Con lui la specie è salva".