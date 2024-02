“L’Europa Granata, il Toro nelle coppe europee”: il nuovo libro di Nicola Tanzi

Ripercorrere la storia del Torino nelle coppe europee tramite racconti, storie, aneddoti, risultati e statistiche. "L'Europa Granata, il Toro nelle coppe europee" è il nuovo libro di Nicola Tanzi che si propone il compito di svelare tutto questo in un viaggio suggestivo che ripercorre il Vecchio Continente e narra di 148 sfide in 25 paesi diversi. "Avversari sconosciuti, battaglie epiche, imprese nel fango, nel gelo, sotto la neve, ad orari improbabili. Coppe dimenticate, trasferte avventurose, stadi storici, avversari leggendari, il fascino di sfide oltre confine quando il viaggio era mistero, imprevisto, dogane, controlli e anche intrighi diplomatici" suggerisce il libro nella prefazione. "L'Europa Granata, il Toro nelle coppe europee" è indirizzato ai tifosi granata a cui l'autore si rivolge direttamente in apertura: "Riscopriremo che siamo stati grandi, abbiamo compiuto imprese, assaporato o sfiorato trionfi, subìto maltrattamenti, non solo sportivi, e calcato grandi palcoscenici in oltre cento anni di Toro in ogni angolo del Continente, aspettando la prossima puntata di un viaggio che per fortuna non avrà mai fine". L'opera è autoprodotta e finanziata dall'autore Nicola Tanzi, è possibile acquistarne una copia online sulla piattaforma Amazon.