L’ex difensore del Toro Leandro Castan annuncia il ritiro: “Ringrazio tutti i tifosi”

Leandro Castan lascia il calcio giocato. All'età di 35 anni, il difensore brasiliano ha annunciato sui social il suo ritiro. Castan ha militato nel Torino in prestito dalla Roma nella stagione 2016/2017 collezionando 14 presenze con la maglia granata. Queste le sue parole su Instagram: "È arrivato il momento più difficile per un calciatore. Dio mi ha dato più di quello che ho sognato, mai avrei immaginato di giocare nelle squadre in cui ho giocato e di vincere quello che ho vinto. Non immaginavo nemmeno che, a 27 anni, nel momento migliore della mia carriera, dopo un giramento di testa, i dottori mi potessero dire che non avrei più giocato a pallone. Non sapevo cosa pensare. Oggi, 8 anni dopo, posso dire che è finita. Non sono più riuscito ad arrivare a vincere trofei o a giocare ad alto livello ma ho vinto l'avversario più difficile della mia vita. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a continuare la mia carriera. Ringrazio la Roma, Walter Sabatini che è stato come un padre per me. Garcia mi ha dato un sostegno incredibile, tutti i tifosi mi hanno dato un appoggio incredibile, grazie a tutti i miei amici italiani che mi hanno aiutato in questo percorso. Io ricorderò delle cose buone. Un abbraccio grande".