L’Olbia affossa il Como: la Serie B è nelle mani dell’Alessandria di Longo

Serie C / Clamoroso tonfo della capolista Como ad Olbia: mancano 270 minuti, ma c'è ancora in programma lo scontro diretto tra Como e Alessandria

RENDIMENTO - Sarebbe una promozione incredibile. Il campionato dell'Alessandria ad un certo punto appariva fallimentare. I grigi navigavano a metà classifica con pochi sussulti e tanti interrogativi per l'ennesina annata buttata via troppo presto. Poi, l'avvento dell'ex allenatore del Torino e la clamorosa svolta. I numeri di Longo, d'altronde, non mentono: 16 gare sulla panchina dell'Alessandria, 2.13 punti di media a partita. Nelle ultime cinque giornate sono maturate cinque vittorie e il gap rispetto al Como si è assottigliato passo dopo passo e ora, senza più recuperi da disputare, c'è un solo punto a vantaggio dei lombardi. I piemontesi, però, sono lanciatissimi (otto successi nelle ultime nove gare), mentre la batosta di Olbia potrebbe avere delle conseguenze imprevedibili in seno al Como.