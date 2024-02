Ludergnani incontra ToroMio, dimostrata grande sensibilità verso il mondo granata

Martedì sei febbraio il responsabile del settore giovanile del Torino FC Ruggero Ludergnani ha incontrato l'associazione ToroMio al CRAL della Reale Mutua in corso Agnelli a Torino. Il direttore ha spiegato il suo percorso a tutto tondo nel mondo del calcio. Ad affiancarlo c'erano il presidente di ToroMio, l'avvocato Davide Pollano, il vicepresidente dell'associazione, l'avvocato e amico di Toro News Massimiliano Romiti, e il medico del settore giovanile del Torino FC, il dottor Paolo Battaglino.

L'incontro è iniziato con una presentazione della mission dell'associazione da parte dell'avvocato Romiti: "Dopo la pubblicazione del volume di Luciano Cavagnero "Se vogliamo, possiamo", nel 2010 è nata la nostra associazione, che ha come primo scopo la partecipazione del tifoso all'interno del Torino. ToroMio vuole valorizzare la presenza del tifoso. Il tifoso non deve essere considerato un nemico. Oltre ad un fatto romantico e di appartenenza, c'è anche una questione economica. Il calcio italiano deve valorizzare la presenza del tifoso per poter competere ad alti livelli".