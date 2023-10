Lunedì 16 ottobre talk show condotto da Giulio Graglia: “Ma cos’era mai questo Toro?”

Lunedì 16 ottobre alle ore 21 presso Il Circolo dei Lettori di Torino, il regista Giulio Graglia conduce un talk show dedicato al Toro. “Prendendo spunto dal libro di Sabrina Gonzatto da noi ripubblicato nel 2006 e da cui fu tratto uno spettacolo teatrale che suscitò un enorme successo, abbiamo pensato di coinvolgere alcuni esponenti di fede granata, con i quali cerchiamo di rispondere alla fatidica domanda: "Ma cos’era mai questo Toro?", commenta Giulio Graglia. “Devo molto al Toro - aggiunge l’autrice - e non solo per la fede trasmessa da mio papà, venuto a mancare purtroppo lo scorso agosto -ma anche perché grazie al Toro mi sono scoperta scrittrice. Entrare nella comunità granata è stato bellissimo, ricordo con particolare affetto quel periodo, un saliscendi di emozioni, il 2005 con il Lodo Petrucci - di cui ho fatto parte nei primi tre mesi -, l’arrivo di Urbano Cairo, le Olimpiadi invernali con Torino 2006. E poi lo spettacolo teatrale che ha fatto il giro dei più importanti teatri, anche se quello a cui sono più legata è quello realizzato al Teatro Carignano nel dicembre 2005”.

Molti gli ospiti presenti: Steve Della Casa, critico cinematografico, sceneggiatore conduttore radiofonico (Hollywood Party), direttore del Torino Film Festival; Mauro Berruto, già commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile italiana, oggi membro della Camera dei Deputati, primo firmatario del disegno di legge 715-B che inserisce lo sport in Costituzione (La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale, e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme); Oskar degli Statuto; Sabrina Gonzatto, giornalista e scrittrice (Ma cos’era mai questo Toro?; Ho perso la testa per te; Orfeo Pianelli, il presidente del Toro campione; Admanvis).