Morto Bruno Bolchi, ex calciatore granata. Il cordoglio del Toro

Lutto in casa Toro e nel mondo del calcio: ieri sera, martedì 27 settembre, si è spento l’ex giocatore del Torino e allenatore italiano Bruno Bolchi. A rendere pubblica la notizia, il sito ufficiale dell’Ansa. Nato a Milano nel 1940, è venuto a mancare in una clinica di Firenze all’età di 82 anni. Nella sua carriera ha vestito alcune maglie di alcuni club italiani: a partire da quella dell’Inter, squadra con cui fece l’esordio in Serie A e della quale diventò poi capitano, passando poi dal Verona e dall’Atalanta per poi arrivare a vestire la maglia del Torino per 5 stagioni - dal 1965 al 1970. In granata, Bruno Bolchi totalizzò 89 presenze. Terminata la carriera da calciatore, rimase nel mondo del calcio come allenatore, fino al 2007, anno in cui si ritirò definitivamente: guidò moltissime squadre del calcio italiano, tra cui Atalanta, Genoa, Pisa, Reggina e Monza. Nel 1961, è stato il primo giocatore ad apparire sulle figurine della Panini.