Lutto nel mondo del calcio: è morto Vincenzo Minà

Il Torino si unisce al cordoglio per la morte di Vincenzo Minà, Ispettore della FIGC nonché tifoso granata. Il club granata ha rilasciato un comunicato per esprimere la vicinanza ai cari di Minà: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Minà nel ricordo di Vincenzo Minà, storico Ispettore della FIGC, da sempre orgoglioso tifoso del Toro. Al fratello Gianni, alla cognata Loredana, alle nipoti, ai loro cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio del mondogranata". I funerali di Enzo Minà si terranno domani, giovedì 2 marzo, alle ore 11.30 presso la Parrocchia Mater Dei di via della Camilluccia 120 a Roma.