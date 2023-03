Lutto nel mondo della musica: è morto Rudy Ruzza, bassista degli Statuto

Grande lutto nel mondo della musica: Rudy Ruzza, bassista della storica band torinese degli Statuto, ci ha lasciato improvvisamente. Proprio quest'anno la band celebra i 40 anni di attività. Sulle pagine social ufficiali del gruppo la notizia è stata commentata con "non abbiamo parole solo dolore". Diverse le canzoni che gli Statuto hanno scritto per il mondo del calcio e per la loro squadra in particolare, il Torino. "La palla al centro e siamo pronti a giocar", così cantavano in "Grande", la canzone commemorativa dedicata ai campioni del Grande Torino che nel 1949 persero la vita nella tragedia di Superga. Oltre a "Grande", scritta nel 1999 con il giornalista sportivo e tifoso granata Gian Paolo Ormezzano, le altre sono "Facci un goal", dedicata a Paolo Pulici, eroe dello scudetto del 1976, e "Il capitano", scritta per Giorgio Ferrini, storico capitano del Torino tra gli anni Sessanta e Settanta.