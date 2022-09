Lutto nel mondo granata: è morto Gigi Gabetto, figlio del “Barone” ed ex dirigente

Si è spento all'età di 80 anni Pier Luigi Gabetto, figlio dell'indimenticabile Guglielmo, il centravanti del Grande Torino soprannominato "Barone". Dopo una carriera da calciatore che lo vide iniziare nelle giovanili della Juventus per poi vestire le maglie di Perugia, Cesena, Arezzo, Frosinone e Novara, Gigi - che era laureato in Scienze Politiche - è stato dirigente del Torino, ricoprendo il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile dal 1994 al 1999. Ancor prima di iniziare la sua avventura al Torino come dirigente, Gigi fondò negli anni Ottanta la Gabetto, scuola calcio che da lui prese il nome.