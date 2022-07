Lutto nel mondo granata, si è spento Luciano Nizzola

Il calcio italiano si stringe nel saluto a Luciano Nizzola, ex presidente della Federcalcio e della Lega Serie A, mancato nel pomeriggio di ieri - mercoledì 20 luglio. Nizzola, avvocato civilista, aveva legato il suo nome anche a quello del Torino, di cui fu amministratore delegato dal 1982 al 1987, anno in cui divenne poi presidente della Lega Serie A. Aveva 89 anni al momento della scomparsa.

Tra i messaggi in ricordo di Nizzola, c'è anche quello della Lega Serie A, che ne elogia il lavoro svolto negli anni: "Sotto la sua gestione il calcio italiano ha vissuto uno dei suoi periodi migliori, in Europa e nel mondo.Tutta la Lega Serie A esprime le più sentite condoglianze ai famigliari, unendosi al loro dolore per la sua scomparsa". Anche la FIGC si unisce al ricordo, con le parole del presidente Gabriele Gravina: "Il mondo del calcio saluta un dirigente galantuomo. Il suo spirito di servizio e la sua disponibilità hanno segnato un’epoca. Nei diversi ruoli che ha ricoperto, si è distinto anche per l’impulso deciso che in quegli anni è stato impresso al nostro sistema”.