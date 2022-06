Marcello Cottafava riparte dalla Turchia: contratto di un anno con il Samsunspor

L'ex allenatore della Primavera del Torino ricoprirà il ruolo di assistente dell'allenatore del club che milita in seconda divisione

Dopo l'esperienza negativa sulla panchina della Primavera del Torino, Marcello Cottafava inizia una nuova avventura in Turchia. L'ex tecnico granata, che era stato esonerato il 23 marzo 2021 e sostituito da Federico Coppitelli, ha firmato un contratto di un anno con il Samsunspor Kulübü, club che milita nella seconda divisione turca; il suo ruolo sarà quello di assistente dell'allenatore, come confermato dal comunicato della società sui propri canali ufficiali: "Benvenuto Marcello Cottafava! Il nostro club ha recentemente firmato un contratto di 1 anno con l'allenatore italiano Marcello Cottafava, proveniente dal Torino FC, una delle squadre italiane di Serie A. Marcello sarà nella squadra del nostro Direttore Tecnico Bayram Bektaş come assistente allenatore".