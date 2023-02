Moreno Longo, l’ex tecnico granata compie oggi 47 anni

Compie oggi 47 anni Moreno Longo , al momento allenatore del Como in Serie B, ma tecnico e uomo dall'indiscutibile DNA granata, con una storia personale da sempre legata ai colori del Torino. Dopo la trafila nel settore giovanile, arriva in Prima Squadra nel campionato 1994-1995 e ci resta sino al 1997, quando si trasferisce alla Lucchese. Al termine di una carriera da terzino interrotta troppo presto anche per via di un grave infortunio, Longo ha dato il via al suo brillante percorso da allenatore.

Dalla gavetta con Paradiso Collegno e Canavese allo sbarco nel settore giovanile del Torino, portato da Antonio Comi sulla panchina degli Allievi e poi promosso da Massimo Bava alla Primavera; qui Longo ha scritto un pezzo di storia della società, conquistando nel 2015 Scudetto e Supercoppa. Nel 2016 il salto in Serie B alla Pro Vercelli, poi il passaggio al Frosinone, squadra con la quale conquista una storica promozione in Serie A. Il 4 febbraio 2020 viene richiamato dal Torino, dove questa volta deve ricoprire il ruolo di allenatore della Prima Squadra, in sostituzione di Walter Mazzarri. Dopo un percorso particolarmente travagliato e interrotto dal lockdown in Italia che ha fermato il campionato, conclude la stagione raccogliendo 13 punti in 16 partite, facendo ottenere ai granata la salvezza matematica con due giornate d’anticipo. In estate non viene riconfermato, con la società che decide di affidare la panchina a Marco Giampaolo. Nonostante ciò, Moreno Longo, per il lavoro svolto e per l'attaccamento da sempre dimostrato alla maglia del Toro, resterà per sempre nei cuori dei tifosi granata.