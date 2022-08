Morto Claudio Garella a 67 anni: dal Filadelfia agli scudetti di Verona e Napoli

L'ex portiere è mancato per problematiche cardiache successive a un intervento chirurgico a cui si era sottoposto

Una triste notizia ha colpito il mondo del calcio in queste ore: è scomparso Claudio Garella, un mitico personaggio del pallone italiano degli anni Settanta e Ottanta, nato a Torino, cresciuto al Filadelfia e con la maglia granata. Garella ha fatto scuola: le sue parate di piede ancora oggi sono ricordate e sono entrate nel gergo calcistico ("parata alla Garella"). Inoltre, Garella è stato un vero e proprio "numero uno": ha vinto due campionati italiani con l'Hellas Verona nel 1984/1985 e con il Napoli di Diego Armando Maradona nel 1986/1987. Il suo stile poco ortodosso ma efficace ha sempre fatto discutere (Beppe Viola coniò il termine "garellate" per definire i suoi errori). Soprattutto all'Hellas Verona deve le sue fortune, tanto che fu soprannominato Garellik, a modi supereroe.

Come detto, Garella è cresciuto al Filadelfia e con la maglia del Torino. Per lui una sola presenza con la Prima Squadra nel 1972/1973 contro il Lanerossi Vicenza, poi il passaggio al Casale e quindi l'inizio della scalata nel calcio. Garella è mancato per problematiche cardiache successive a un intervento chirurgico a cui si era sottoposto. Muore a 67 anni e lascia la moglie Laura e le figlie Claudia e Chantal. La redazione di Toro News si unisce alle più sentite condoglianze nel ricordo di un figlio del Filadelfia divenuto icona del calcio nostrano.