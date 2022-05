Morto Giorgio Vitali all’età di 83 anni: è stato direttore sportivo del Torino

L'ex centrocampista e dirigente sportivo si è spento all'età di 83 anni

Lutto nel mondo del calcio: Giorgio Vitali si è spento all'età di 83 anni, storico direttore sportivo italiano che ha scoperto e valorizzato tantissimi campioni del campionato italiano tra gli anni ‘70 e ‘90. Ha dedicato la sua vita al mondo del calcio e allo sport, prima come calciatore, poi come direttore sportivo di grandi squadre, come Monza, Atalanta, Cesena, Genoa, Parma, Napoli e Torino. Nel corso della sua carriera è stato anche osservatore del Milan. Vitali avrebbe compito 84 anni il prossimo 19 giugno.