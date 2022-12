Museo del Toro, sabato la Hall of Fame 2022: premiati Pecci e Salvadori

In occasione del centosedicesimo compleanno del Toro, il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata è pronto ad una giornata speciale. Proprio sabato 3 dicembre, a partire dalle 16.30, si terrà la Hall of Fame 2022. Istituita dal Museo nel 2014 - senza il coinvolgimento del Torino FC - per celebrare chi ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia del club, è ormai giunta all'ottava edizione. Ogni anno in occasione del compleanno del Toro si tiene la cerimonia di introduzione: da uno a cinque personaggi - selezionati dai componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione Memoria storica granata - entrano a far parte della Hall of Fame.