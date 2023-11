Nasce l’iniziativa “I grandi del calcio in barriera”: le info

Mercoledì 15 novembre alle ore 17.30 verrà presentata l'iniziativa I grandi del calcio in barriera presso la "Sala degli Oblò" in via San Benigno 22 a Torino (Circoscrizione 6). L'iniziativa è realizzata dalla società G.A.R. Rebaudengo (con sede in via Gottardo 10 a Torino) e l'associazione Ex Calciatori Granata Onlus. "Insegniamo il calcio ai bambini", questo è il motto che ispira "I grandi del calcio in barriera", un fine da realizzarsi con il racconto di storie e aneddoti, con l'organizzazione di incontri formativi e con la visione di filmati d'epoca. Ulteriori dettagli verranno svelati nell'ambito della presentazione dell'evento di mercoledì pomeriggio.