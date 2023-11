Natale con ToroMio, la classica cena in programma il 3 dicembre: le info

Domenica 3 dicembre si terrà, a partire dalle ore 18, la classica cena di Natale organizzata dall'associazione ToroMio, che quest'anno avrà luogo presso CRAL Reale Group Torino in Corso Agnelli 129. Alla serata parteciperanno come ospiti Claudio Sala, Roberto Salvadori, Giancarlo Camolese e Antonino Asta. Inoltre sarà dell'evento il giornalista Riccardo Cucchi, che presenterà per l'occasione il suo nuovo libro "Un altro calcio è ancora possibile". Il costo della serata con cena è di 35 euro. Per prenotarsi e procedere con il pagamento della propria quota è necessario scrivere all'indirizzo mail segreteria@toromio.net entro il 30 novembre.