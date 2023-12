Non solo la targa a Mazzola: da Superga a Borgaro, gli sfregi al Grande Torino

La targa sradicata e gettata a terra in piazza Galimberti e ridotta in mille pezzi nella giornata dell'8 dicembre 2023 è solo l'ultimo episodio di vandalismo con riguardo al Grande Torino. Lasciando da parte quanto avvenuto negli stadi - tra striscioni, cori e imitazioni di aerei usati come sfottò - si ricordano diversi spiacevoli episodi. Nel febbraio del 2018 a Borgaro, in provincia di Torino, il monumento dedicato alla memoria dei caduti di Superga è stato sventrato e fatto a brandelli. In quei caso al gesto dei vandali seguì, nemmeno due mesi più tardi, la posa di una nuova opera d'arte intitolata agli Invincibili.