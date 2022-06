Oggi sposi al Museo del Grande Torino: un matrimonio che più granata non si può

Giugno è per eccellenza il mese dei matrimoni e soprattutto quest’anno, a seguito di due anni difficili per la pandemia, se ne stanno celebrando molti. E sebbene tutti i matrimoni abbiano qualcosa di speciale, questa domenica ne è andato in scena uno del tutto particolare per la location in cui si è tenuto, il Museo del Grande Torino. Si è infatti trattato della prima volta in cui il Museo ha aperto le porte per un evento privato.