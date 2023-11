Partita suore vs influencer per beneficenza alla “Matteo è con noi Onlus”

Il 3 dicembre andrà in scena questa particolare partita organizzata per raccogliere fondi per fare beneficenza all'ospedale Sant'Anna

Con il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino, il prossimo 3 dicembre alle ore 21 al PalaSermig di via Carmagnola 27 a Torino si terrà una particolare gara di calcio per scopo benefico. A scendere in campo sarà la nazionale suore italiane contro un team di influencer femminili. L'obiettivo di questa partita è quello di raccogliere i proventi per donare all'ospedale Sant'Anna un Babyblue 360 utile per la fototerapia LED. Si tratta di un evento benefico organizzato dalla "Matteo è con noi Onlus" una associazione nata nel 2019, quattro anni dopo la scomparsa di Matteo, bimbo tifoso del Toro.