Patrizio Sala al Filadelfia: con Vagnati un legame che dura da anni

Come ex volto del Toro, Patrizio Sala segue ancora la squadra nei suoi successi o sconfitte, e - come dichiarato qualche giorno fa in un'intervista esclusiva - ha grandi aspettative sulla seconda parte di stagione dei granata: "Mi auguro di vedere un Torino che possa proseguire sulla falsariga della prima parte del campionato. Ho visto un Toro piacevole, determinato, ordinato, concentrato, voglioso. Credo che si possa aggiungere qualcosa in attacco. Con una punta di un certo tipo si può ambire a qualcosa in più in classifica. [...] Il Toro non penso che avrà problemi nella ripartenza. Sono ottimista di natura, per il Toro di quest’anno sono doppiamente ottimista perché Juric non molla una virgola".